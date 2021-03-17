Yunanistan’ın yeni kâbusu Türk donanması

Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran Yunanistan'da hükümet, ekonomik krize rağmen aşırı silahlanmaya karşı çıkan halkı ikna etmek için sivil toplum örgütlerini devreye soktu. Yunan Filo Fonu Derneği'nin Başkanı Prodromos Emfiecioglou yeni savaş gemisi alımı için halkı yardıma davet etti. Emfiecioglou, "Yeni denizaltılarımız dışında diğer gemiler yaşlanmış durumda. Acilen donanmamızı güçlendirmemiz ve modern fırkateynler edinmemiz gerekmektedir. Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi. Bu nedenle 'AVEROF II - Yunan Filo Fonu' Derneği'ni kurduk, Bu kutsal amaca katkı bekliyoruz" çağrısında bulundu.Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.