9 ülkeden AstraZeneca aşısı ile ilgili flaş karar





"NADİR FAKAT CİDDİ"

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'nın yarından itibaren AstraZeneca'yı yeniden uygulamaya başlayacağını açıkladı. Bakan Spahn, aşı yaptırmak isteyenlere aşı yapıldıktan sonra olası riskler konusunda bilgilendirileceğini, yaşanılan olayların nadiren fakat ciddi olduğunu belirtti.

Bulgaristan İlaç Dairesi (BDA) Başkanı Bogdan Kirilov ise yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın yarından itibaren AstraZeneca aşısını kullanmaya devam edeceğini belirtti. Kirilov, BDA'nın analizlerinin de aşının kalitesiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını doğruladığını açıklarken, "Askıya alma durumunu kaldırmak ve yarından itibaren aşıyı tekrar uygulamaya başlamak için tüm nedenlere sahibiz" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Letonya ve Litvanya'nın da yarından itibaren AstraZeneca aşılarını yeniden uygulamaya başlayacakları bildirildi.