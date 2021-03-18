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Giriş Tarihi: 19.3.2021 01:00 Son Güncelleme: 19.3.2021 01:01

Senatosu onayladı! İşte 'nin yeni direktörü

AA
ABD Senatosu onayladı! İşte CIA'nin yeni direktörü

Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı () Direktörlüğüne aday gösterdiği 'e onay verdi. Daha önce Dışişleri Bakanlığı Yardımcılığı görevini de yürüten Burns, CIA tarihindeki diplomat kökenli ilk direktör oldu.

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan sözlü oylamada William Burns yeterli çoğunluğa ulaşarak CIA tarihindeki diplomat kökenli ilk direktör olarak kayıtlara geçti.

CUMHURİYETÇİLERDEN DE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DESTEK ALMIŞTI

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Yardımcılığı görevini de yürüten Burns, Demokratlardan olduğu kadar Cumhuriyetçilerden de önemli ölçüde destek almıştı. Burns, Senatoda daha önce yapılan onay oturumunda ABD'nin en önemli küresel rakibinin Çin olduğunu ve bu konuda önemli adımlar atacaklarını ifade etmişti.

AMMAN VE MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ GÖREVLERİNİ DE YÜRÜTTÜ

1998-2000 arasında ABD'nin Amman, 2005-2008 arasında da Moskova Büyükelçiliği görevlerini yürüten Burns, 2011-2014 arasında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmış ve bu tarihte emekli olmuştu.

2014'ten bu yana Carnegie Uluslararası Barış Vakfının başkanlığını yürüten Burns'ün, Biden yönetiminin "önce diplomasi" temalı dış politika yaklaşımına uyumlu bir isim olarak görev yapması bekleniyor.

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ABD Senatosu onayladı! İşte CIA'nin yeni direktörü
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