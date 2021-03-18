ABD'yi görmezden geliyorlardı! Kuzey Kore sessizliğini bozdu

Blinken ise, Kuzey Kore ile iletişimde hem baskı hem de diplomatik seçeneklerin var olduğunu vurgularken, "Başkan Biden, önümüzdeki haftalarda Güney kore, Japonya ve diğer ortaklarla yakın işbirliği ve istişare yaparak, Kuzey Kore politikasını gözden geçirmesini tamamlamayı planlıyor" dedi.

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