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Giriş Tarihi: 18.3.2021 17:27 Son Güncelleme: 18.3.2021 17:37

'yi görmezden geliyorlardı! Kuzey Kore sessizliğini bozdu

İHA
ABD'yi görmezden geliyorlardı! Kuzey Kore sessizliğini bozdu

yönetiminin temasa geçmeye çalıştığı ancak cevap alamadığı Kuzey Kore, sessizliğini bozdu. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, ABD'nin cevap almadan önce yerine getirmesi gereken şartı açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere Asya Pasifik turuna Japonya ile başlamışlardı. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk kez bir ABD'li heyet Asya Pasifik ülkelerini ziyaret etti. Japonya'nın ardından Güney Kore'ye geçen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, başkent Seul'da temaslarda bulundu.

"DÜŞMANCA POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMEDİĞİ SÜRECE..."

ABD'li heyetin temasları sürerken Kuzey Kore'den açıklama geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui bugün yaptığı açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasını değiştirmediği sürece Kuzey Kore ile ABD ile hiçbir diyalog ya da temas olmayacak. ABD'nin böyle bir girişimini gelecekte görmezden gelebiliriz" ifadesini kullandı.

Blinken ise, Kuzey Kore ile iletişimde hem baskı hem de diplomatik seçeneklerin var olduğunu vurgularken, "Başkan Biden, önümüzdeki haftalarda Güney kore, Japonya ve diğer ortaklarla yakın işbirliği ve istişare yaparak, Kuzey Kore politikasını gözden geçirmesini tamamlamayı planlıyor" dedi.

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ABD'yi görmezden geliyorlardı! Kuzey Kore sessizliğini bozdu
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