Ermeni Bakan'dan skandal hareket! Kafede oturan gazeteciyi darbetti

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan

GAZETECİYE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Sözlü tartışmanın ardından Bakan Arshakyan'ın daha sonra yumruklarla gazeteci Paylak Fakhradyan'a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, olayı gazetecinin çalışma saatlerinde bir kafede olmasını neden olarak gösterdi.