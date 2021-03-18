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Haberler Dünya Haberleri Ermeni Bakan'dan skandal hareket! Kafede oturan gazeteciyi darbetti
Giriş Tarihi: 18.3.2021 20:19 Son Güncelleme: 18.3.2021 20:56

'dan skandal hareket! Kafede oturan gazeteciyi darbetti

DHA
Ermeni Bakan'dan skandal hareket! Kafede oturan gazeteciyi darbetti

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arkhasyan, başkent Erivan'daki bir kafede oturan gazeteci 'a saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 'ın, gazeteciye yumruklarla saldırdığı görülüyor. Söz konusu görüntüler ülkede tepkilere yol açtı.

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan gazeteciye saldırdı. Başkent Erivan'daki Erivan Kafe'de bugün saat 16:10 sularında gerçekleşen olay işletmenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Ermeni Bakan'dan skandal hareket! Kafede oturan gazeteciyi darbetti

Görüntülerde, Ermeni Bakan Arshakyan'ın kafede bilgisayarıyla birlikte oturan gazeteci Paylak Fakhradyan'a bir şeyler sorduğu görülüyor.

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan

GAZETECİYE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Sözlü tartışmanın ardından Bakan Arshakyan'ın daha sonra yumruklarla gazeteci Paylak Fakhradyan'a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, olayı gazetecinin çalışma saatlerinde bir kafede olmasını neden olarak gösterdi.

Gazeteciye saldıran Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan'a sosyal medyadan tepki yağdı.

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Ermeni Bakan'dan skandal hareket! Kafede oturan gazeteciyi darbetti
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