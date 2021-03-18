Ermenistan'da Paşinyan’ı üzen haber: Genelkurmay Başkanı’na dair yeni karar

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın avukatı Artur Hovhannisyan yaptığı açıklamada, "İdari mahkeme Gasparyan'ın durumu ile ilgili tedbir uygulamaya karar verdi. Yani nihai karar verilene kadar Gasparyan görevinin başında kalacak" dedi.

Gasparyan'ın çalışma ofisine gidip gitmediği ile ilgili soruya da cevap veren Hovhannisyan, "Müvekkilimin şu an ofisine gidip gitmediğini bilmiyorum ama şu an doğrudan Genelkurmay Başkanlığı sorumluluğunu üstleniyor" ifadelerini kullandı.