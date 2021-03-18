Fransa’da 16 ilçede 4 hafta boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Fransa'da başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 ilçede yarın gece 00.00'dan itibaren 4 hafta boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa'daki Kovid-19 salgınının üçüncü dalgaya benzediğini ifade eden Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede bölgesel sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı, İle-de-France bölgesinde başkent Paris'in de için bulunduğu 8 il, Alpes Maritimes ili, Seine-Maritime ili, Eure ili, Haut-de-France bölgesinden 5 ilin bulunduğu toplam 16 bölgede yarın gece 00.00'dan itibaren 4 hafta boyunca uygulanacak. Zorunlu seyahatler hariç bölgeler arası seyahatler de kısıtlanacak.

Castex, bu yeni kısıtlamaların uygulanacağı 16 bölgede, okulların ve zaruri ihtiyaç sağlayan mağazaların açık kalacağını ekledi. Castex, yarın gece başlayacak olan kısıtlamalar kapsamında yürüyüş ya da spor yapmak için evin 10 kilometre çevresinde çıkmanın mümkün olacağını belirtti.

Ülke genelinde saat 18.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağının önümüzdeki cumartesi gününden itibaren saat 19.00'da başlayacağını belirten Castex, "Yaz saati uygulamasının yaklaşması ile bağlantılı olan bu ayarlama, önümüzdeki cumartesi gününden itibaren geçerli olacak ve ülke genelinde uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE 34 BİN 998 VAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 34 bin 998 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 146 bin 609'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 268 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 91 bin 679'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 246'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 389 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 5 milyon 748 bin 698 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, 2 milyon 393 bin 568 kişiye ise aşının her iki dozu uygulandı.