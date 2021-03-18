Günlük vaka sayısı 90 bini geçti! Brezilya Lideri yine tartışma yaratan sözlere imza attı

YİNE TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMALAR

Koronavirüs pandemisini başından beri ciddiye almayan ve Brezilya'yı ABD'den sonra Kovid-19'a en çok can kaybı veren ülke haline getiren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yine tartışma yaratan açıklamalar yaptı. Günlük 90 binlik vaka sayısı rekoru ABD'de ise ekim 2020'de kırılmıştı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Brezilya'nın aşırı sağcı lideri Bolsonaro, ülkedeki sosyal mesafe kurallarına karşı eylem düzenleyenlere destek vererek, "Mantıksal olarak mutluydum. İnsanların yaşadıklarını gösteriyorlar... Özgürlüğümüzü istiyoruz, dünyanın bize saygı duymasını istiyoruz" dedi.