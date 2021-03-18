İngiliz bakandan skandal Türkiye önerisi! 'Gönderelim'

Yasa dışı göçmenlere adeta savaş açan İngiltere'de, göçmenlere uygulanacak politikalar tartışılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene içinde Manş Denizi'ni aşarak ülkeye giren yasa dışı göçmen sayısında rekor seviyeyi gören ülkeden gelen yeni bir açıklama, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre İçişleri Bakanı Priti Patel, yasa dışı göçmenlerin üçüncü bir ülkeye gönderilmesi gerektiği önerisinde bulundu.
"YASA DIŞI GÖÇMENLERİ TÜRKİYE'YE GÖNDERELİM"
Times'ın haberine göre insan kaçakçılığına engel olmak için göçmen sorunu karşısında sert bir tutum benimsediğini iddia eden Patel'in yeni bir plan hazırlığında olduğu söylendi. Fransa'dan Manş Denizi'ni aşarak ülkeye giren göçmenlere "geri gönderme" formülünün gündemde olduğu söylenen habere göre Patel'in öneri arasında Türkiye de bulunuyor.
İsmi açıklanmayan kaynaklardan gelen bilgilere göre yasa dışı göçmenlerin, başta Türkiye olmak üzere göçmen konusunda anlaşmaları bulunan ülkelere veya ana vatanlarına geri gönderilmesi gerektiğini düşünen Patel, kendi ülkelerine yakın başka ülkeleri de değerlendiriyor.
İskoçya kıyılarındaki adaların da seçenekler arasında olduğu belirtilirken, Türkiye'nin listede öne çıkmasının nedeninin, göçmen sorunu konusunda yasal fonlara sahip olması olduğu bildirildi.
Göçmenlerin üçüncü bir ülkeye gönderilmesini engelleyecek herhangi bir yasanın bulunmadığı ülkede bu öneri, oldukça tartışmaya yaratacağa benziyor. Göçmenlerin, üçüncü bir ülkeye gönderilme ihtimaline karşı ciddi davalar açacak olması da olası sorunlar arasında görülüyor.