İngiliz bakandan skandal Türkiye önerisi! 'Gönderelim'

İsmi açıklanmayan kaynaklardan gelen bilgilere göre yasa dışı göçmenlerin, başta Türkiye olmak üzere göçmen konusunda anlaşmaları bulunan ülkelere veya ana vatanlarına geri gönderilmesi gerektiğini düşünen Patel, kendi ülkelerine yakın başka ülkeleri de değerlendiriyor.

İskoçya kıyılarındaki adaların da seçenekler arasında olduğu belirtilirken, Türkiye'nin listede öne çıkmasının nedeninin, göçmen sorunu konusunda yasal fonlara sahip olması olduğu bildirildi.

Göçmenlerin üçüncü bir ülkeye gönderilmesini engelleyecek herhangi bir yasanın bulunmadığı ülkede bu öneri, oldukça tartışmaya yaratacağa benziyor. Göçmenlerin, üçüncü bir ülkeye gönderilme ihtimaline karşı ciddi davalar açacak olması da olası sorunlar arasında görülüyor.