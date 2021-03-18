İngiltere'de Kovid-9 salgınında can kaybı 125 bin 926'ya yükseldi

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 6 bin 303 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 280 bin 882'ye çıktı.

SON 24 SAATTE 95 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede son 24 saatte 95 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 125 bin 926'ya yükseldi. Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 25 milyon 735 bin 472'ye ulaştı, 1 milyon 879 bin 54 kişiye ikinci doz aşı da uygulandı.

AVRUPA'DA KOVİD-19 NEDENİYLE EN ÇOK ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE

Ülkede 7 bin 218 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken bunlardan 968'i yoğun bakımda bulunuyor. İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.