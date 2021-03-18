Japonya’da Covid-19 OHAL'i sonlandırılıyor

Yaklaşık 121 milyon kişiye bulaşarak 2.68 milyondan fazla ölüme neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele dünya genelinde sürerken, Japonya'da hükümet salgın nedeniyle ilan edilen olağanüstü hale (OHAL) ilişkin yeni bir karar aldı. Korona virüs konusunda danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerini alan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, an itibariyle yalnızca Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da süren OHAL'i önümüzdeki pazar günü itibariyle sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

OHAL 21 MART'A KADAR UZATILMIŞTI

Japonya'da hükümet, Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette geçtiğimiz 7 Ocak'ta OHAL ilan etmiş, daha sonra uygulamanın kapsamı 11 eyaleti içine alacak şekilde genişletilmişti. Süresi uzatılan OHAL'in son olarak Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da geçerli olacağı bildirilmişti. Hükümetin ilk planına göre 7 Mart'ta tamamen sona ereceği açıklanan uygulamanın süresi, vaka sayıları ve sağlık sisteminin durumu göz önüne alınarak 21 Mart'a kadar uzatılmıştı. Günlük hayatı kısıtlayıcı tedbirlere başvurulmayan OHAL kapsamında hükümet, restoran ve benzeri işletmelerden çalışma saatlerini kısıtlamalarını isteyerek enfeksiyonların yayılmasını önlemeye odaklanmıştı. Ayrıca vatandaşlardan zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları talep edilmişti.

Japonya'da dün itibariyle Covid-19 vakalarının toplam sayısı 451 bin 984'e ulaşmış, ülkede salgın başından bu yana 8 bin 738 kişi yaşamını yitirmişti.

