Joe Biden’ın ‘katil’ çıkışına Rusya karşılık verdi: O isim geri çağrıldı

Zaharova ayrıca, asıl niyetlerinin ABD ile ikili ilişkileri düzeltmek olduğunu açıkladı.

"PUTİN BEDEL ÖDEYECEK"

ABD Ulusal Güvelik Komisyonu tarafından hazırlanan ve dün itibariyle gizliliği kaldırılan raporda, Rusya ve İran'ın, Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmek için operasyonlar gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

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Raporda, Trump ve Biden arasında süren seçim yarışının sonuçlarını Trump lehine etkilemek üzere Rusya'nın Başkan Biden'ın adaylığını ve Demokrat Parti'yi karalama çalışması ile Trump'ı destekleyerek seçim sonuçlarına güveni azaltmaya çalıştığı belirtilmişti.