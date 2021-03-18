KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin kendisinden çok daha fazla imkanlara sahip olanlar karşısında azim ve kararlılıkla her şeyi başarmaya muktedir olduğunun göstergesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun habercisidir." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Twitter hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla video yayımladı.

Tatar, "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin kendisinden çok daha fazla imkanlara sahip olanlar karşısında azim ve kararlılıkla her şeyi başarmaya muktedir olduğunun göstergesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun habercisidir." dedi.

"KIBRIS TÜRKÜ KENDİNE REHBER EDİNDİ"

Çanakkale'de verilen mücadelenin Kıbrıs Türkü'yle de pek çok bağı olduğunu belirten Tatar, "Kıbrıs Türkü, Çanakkale Zaferi'ni, Kurtuluş Savaşı'nı kendine rehber edinerek varoluş ve özgürlük mücadelesi vermiş, kendi devletini kurmuştur." ifadelerini kullandı.

Tatar, "İnanıyorum ki bu millet dün olduğu gibi bugün de zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacak, mutlaka çok daha güzel günlere ulaşacaktır. Memleketi için görev yapan, kendi topraklarına gönül veren kahraman gazi ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum." diye konuştu.