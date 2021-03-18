Ölmek üzere olan adam 37 yıldır görmediği arkadaşına servet bıraktı

İngiltere'de adeta yılların arkadaşlığı öldüremeyeceğini kanıtlayan bir olay yaşandı. Kanser olduğunu öğrenen 75 yaşındaki Verne McLean isimli adam, mirası için harekete geçti. Öldükten sonra servetini bırakacak kimsesi olmayan adam, mirasında yer vermek için 37 yıldır haber almadığı arkadaşını bulmak için harekete geçti.

KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE VASİYETİNİ YAZMAYA BAŞLADI

İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşanan ilgi çekici olay, İngiliz basınında geniş yer buldu. Buna göre 75 yaşındaki McLean, yıllar boyunca gayri menkul komisyonculuğu yaparak kendisine küçük bir servet yarattı. Tam olarak 500 milyon sterlinlik bir mal varlığına ulaşan McLean, geçtiğimiz aylarda prostat kanseri olduğunu öğrendi.