Ölmek üzere olan adam 37 yıldır görmediği arkadaşına servet bıraktı

İngiltere'de adeta yılların arkadaşlığı öldüremeyeceğini kanıtlayan bir olay yaşandı. Kanser olduğunu öğrenen 75 yaşındaki Verne McLean isimli adam, mirası için harekete geçti. Öldükten sonra servetini bırakacak kimsesi olmayan adam, mirasında yer vermek için 37 yıldır haber almadığı arkadaşını bulmak için harekete geçti.
KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE VASİYETİNİ YAZMAYA BAŞLADI
İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşanan ilgi çekici olay, İngiliz basınında geniş yer buldu. Buna göre 75 yaşındaki McLean, yıllar boyunca gayri menkul komisyonculuğu yaparak kendisine küçük bir servet yarattı. Tam olarak 500 milyon sterlinlik bir mal varlığına ulaşan McLean, geçtiğimiz aylarda prostat kanseri olduğunu öğrendi.
1970'Lİ YILLARDA YAKIN ARKADAŞTILAR
Hastalığı kötüye giden McLean, mirasıyla ilgili düzenleme yapmak için harekete geçti. Hiçbir yakını bulunmayan yaşlı adamın aklına, en son 37 sene önce gördüğü yakın bir arkadaşı geldi. 1970'li yıllarda Libya'da vinç operatörlüğü yaparken akşamları yemek yemeye gittiği bir restoranda şeflik yapan Filipinli Mar isimli adamla yakın dost oldu. Restoranda şef olan ve sıkı arkadaş olduktan sonra kendisine fazladan yemek veren Mar'la yıllar boyunca yakın arkadaşlığını sürdüren McLean, bir süre sonra başka bir ülkeye tayin oldu.
37 YILDIR NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYOR
Mar'ın da Filipinlere geri dönmesiyle bağlatıları kaybolan iki arkadaş, en son 1984 yılında iletişime geçti. McLean'e bir mektup yazarak onu ülkesine gezmeye davet eden Mar'a geri dönüş yapmayan McLean, yakın dostundan en son böyle haber almış oldu. O mektuba cevap yazmadığı için çok pişman olduğunu söyleyen McLean, Mar'la tekrar iletişime geçmek için basında çıkacak haberlerin ona yardımcı olacağını düşündüğü ifadesini kullandı.