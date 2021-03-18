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Giriş Tarihi: 18.3.2021 07:56 Son Güncelleme: 18.3.2021 07:57

Bu sözler çıkarır! Başkanı , Başkanı Putin'e 'Katil' dedi

Bu sözler 3. Dünya Savaşı çıkarır! ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'Katil' dedi
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bilgisine göre Başkanı , Başkanı hakkında çok ağır ifadeler kullandı. Adeta savaş çıkartacak cinsten sözler söyleyen Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Putin'in katil olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyeceğini söyledi. Biden'ın sözleri dünya gündemine bomba gibi düştü. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Uzun yıllardır süregelen Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki gerilim bir süredir eskisi kadar yüksek tansiyonda ilerlemiyor. Bu durumu kökten değiştirip rüzgarı tam tersine çevirecek sözler ise ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan geldi.

SON DAKİKA: BİDEN PUTİN'E KATİL DEDİ!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.

"SEÇİMLERE KARIŞMANIN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Amerikan televizyon kanalı ABC News'ten George Stephanopoulos'a açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir katil olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "ABD seçimlere müdahalede bulunma girişiminin bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Putin ile Ocak ayında uzun bir görüşme yaptıklarını söyleyen Biden, telefonda Putin'e, "Ocak ayında uzun bir görüşme yaptık. Konuşmaya başladığımızda, 'sen beni çok iyi tanıyorsun, ben de seni,' dedim. Eğer seçimlere müdahale ettiğini kanıtlarsak hazır ol" dediğini aktardı.

Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden, Putin'e 'Katil' dedi | Video

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Bu sözler 3. Dünya Savaşı çıkarır! ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'Katil' dedi
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