Bu sözler 3. Dünya Savaşı çıkarır! ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'Katil' dedi

Putin ile Ocak ayında uzun bir görüşme yaptıklarını söyleyen Biden, telefonda Putin'e, "Ocak ayında uzun bir görüşme yaptık. Konuşmaya başladığımızda, 'sen beni çok iyi tanıyorsun, ben de seni,' dedim. Eğer seçimlere müdahale ettiğini kanıtlarsak hazır ol" dediğini aktardı.

Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden, Putin'e 'Katil' dedi | Video