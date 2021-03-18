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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Dışişleri'nden ABD'ye HDP tepkisi: Yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz
Giriş Tarihi: 18.3.2021 11:34 Son Güncelleme: 18.3.2021 11:43

Son dakika | Dışişleri'nden ABD'ye HDP tepkisi: Yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz

DHA
Son dakika | Dışişleri'nden ABD'ye HDP tepkisi: Yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "(Bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamaları) Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde düşmüştür. Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamaları hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde, sözkonusu kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle düşmüştür. Süreç, başka parlamentolarda da görüldüğü gibi hukuk kurallarının uygulanmasından ibarettir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ise, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava açmıştır.

HUKUKA MÜDAHALEDİR

Bu süreçte herkes Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı beklemek durumundadır. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir.

Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bununla birlikte, faaliyetlerini evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmeleri esastır.

Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz.

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Son dakika | Dışişleri'nden ABD'ye HDP tepkisi: Yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz
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