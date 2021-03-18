Son dakika: Dünya şokta! AstraZeneca aşısı olan hemşire komaya girdi

ASTRAZENECA, AVRUPA'DA ASKIYA ALINIYOR

Aralarında Norveç, İzlanda, Danimarka, Hollanda, Bulgaristan, İtalya, Avusturya, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Litvanya'nın da bulunduğu Avrupa'da birçok ülke, AstraZeneca'nın kullanımını askıya alma kararı aldı. Bu ülkelere Almanya'da eklendi. Fransa ve İngiltere'de ise aşı kullanılmaya devam ediliyor.

KAN PIHTILAŞMASINA NEDEN OLMUYOR

Öte yandan, Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşısının "kan pıhtılaşmasına" neden olmadığını duyurdu.