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Giriş Tarihi: 18.3.2021 19:43 Son Güncelleme: 18.3.2021 19:51

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Devlet Başkanı Putin'den Biden açıklaması! 2 ülke ilişkilerini korumalı

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Devlet Başkanı Putin'den Biden açıklaması! 2 ülke ilişkilerini korumalı

ABD Başkanı 'ın Rusya Lideri hakkında yaptığı açıklama sonrası, ABD ve Rusya arasında gerilim tırmanmıştı. Putin yaptığı son dakika açıklamasında, Biden ile görüşmeye hazır olduğunu ve iki ülkenin ilişkilerini koruması gerektiğine vurgu yaptı.

ABD-Rusya geriliminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Putin hakkındaki 'katil' çıkışının ardından iki ülke arasında gerginlika artmış ve Rusya büyükelçisini geri çağırmıştı.

Putin bugün yaptığı son dakika açıklamasında ise, Biden ile görüşmeye hazır olduğunu ve iki ülkenin ilişkilerini koruması gerektiğine vurgu yaptı.

NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde ABC News'e konuştu. Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruları yanıtlayan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.

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SON DAKİKA HABERİ: Rusya Devlet Başkanı Putin'den Biden açıklaması! 2 ülke ilişkilerini korumalı
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