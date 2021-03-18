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Giriş Tarihi: 18.3.2021 13:14 Son Güncelleme: 18.3.2021 13:40

Son dakika: ’den ’ye yanıt geldi! 'İlişkilerimizi gözden geçireceğiz'

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Kremlin’den ABD’ye yanıt geldi! 'İlişkilerimizi gözden geçireceğiz'

Son dakika haberi... Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yaptığı ‘katil’ benzetmesine ’den yanıt geldi. Biden’ın açıklamalarının ardından Washington büyükelçilerini ülkeye geri çağıran Kremlin yönetimi, yaptıkları açıklamada Rusya’nın ABD ile olan ilişkilerini gözden geçireceklerini belirtti.

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı 'katil' benzetmesine Kremlin'den yanıt geldi. Biden'ın açıklamalarının ardından Washington büyükelçilerini ülkeye geri çağıran Kremlin yönetimi, yaptıkları açıklamada Rusya'nın ABD ile olan ilişkilerini gözden geçireceklerini belirtti.

"BIDEN, ÜLKEMİZLE İLİŞKİLERİ KESİNLİKLE İYİLEŞTİRMEK İSTEMİYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik "katil" nitelendirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Biden'in Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'in Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Kremlin’den ABD’ye yanıt geldi! 'İlişkilerimizi gözden geçireceğiz'
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