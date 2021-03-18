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Giriş Tarihi: 18.3.2021 09:30 Son Güncelleme: 18.3.2021 09:57

Yunan Başbakan Miçotakis’ten hamlesi!

AA
Yunan Başbakan Miçotakis’ten Doğu Akdeniz hamlesi!

’yi etkinliğine darbe vurmak için adım üzerine adım atan , bölgedeki devletlerle iş birliği çabalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Mısır’ın Doğu Akdeniz’de yapacağını duyurduğu yeni hidrokarbon arama ihale haritasında Türkiye'nin daha önceden Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate almasının ardından paniğe kapılan Yunan hükümeti, Mısır’la olan ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı politikası devam ediyor. Türkiye'nin bölgedeki meşru faaliyetlerini engellemeye çalışan ve bu doğrultuda komşu devletlerle iş birliğini artırmaya çalışan Başbakan Kiryakos Miçotakis önderliğindeki Yunan hükümeti, Mısır'la temas kurdu.

SİSİ'Yİ ARADI

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis telefonda görüştü. Sisi ile Miçotakis, yaptıkları telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Libya konularını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ile Miçotakis telefonda görüştü. Görüşmede, ekonomi, güvenlik ve enerjinin yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz'deki bölgesel konulara ilişkin fikir alışverişi yapıldı.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTIRALIM" MESAJI

Miçotakis, ülkesinin Mısır ile ikili düzeyde veya "Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki üçlü iş birliği mekanizması çerçevesinde" ortak iş birliğini geliştirmeye istekli olduğunu ifade etti.

İki ülke için ortak öneme sahip konulara işaret eden Miçotakis, bu konularda koordinasyon ve istişarelerin devamını istediklerini bildirdi.

Sisi de "Mısır'ın Yunanistan ile yapıcı iş birliği görüntüsünden, gerek iki ülke arasında gerekse üçlü iş birliği mekanizması çerçevesinde oluşan olumlu gelişmeden duyduğu memnuniyeti" ifade etti.

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Yunan Başbakan Miçotakis’ten Doğu Akdeniz hamlesi!
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