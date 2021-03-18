Yunan Başbakan Miçotakis’ten Doğu Akdeniz hamlesi!

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ile Miçotakis telefonda görüştü. Görüşmede, ekonomi, güvenlik ve enerjinin yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz'deki bölgesel konulara ilişkin fikir alışverişi yapıldı.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTIRALIM" MESAJI

Miçotakis, ülkesinin Mısır ile ikili düzeyde veya "Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki üçlü iş birliği mekanizması çerçevesinde" ortak iş birliğini geliştirmeye istekli olduğunu ifade etti.