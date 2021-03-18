Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, benim 2003 yılından bu yana Avrupa Konseyinden şahsi arkadaşım, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek" dedi.Çavuşoğlu, "Türkiye, Doğu Akdeniz meselesinde tutumunu gerek sahada gerek masada net bir şekilde gösterdi. Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım diyoruz" ifadesini kullanarak, Türkiye'nin çok taraflı Doğu Akdeniz Konferansı için teklifte bulunduğunu ancak Avrupa Birliği tarafından henüz yanıt gelmediğini anımsattı. İki ülke arasındaki tüm meselelerin Ankara'da görüşüleceğini ifade eden Çavuşoğlu, daha sonra kendisinin de Yunanistan'ı ziyaret edeceğini belirtti. Çavuşoğlu, tek bir toplantıda çözüm beklentisinin gerçekçi bir yaklaşım olmayacağına dikkat çekerek temasların faydalı olacağına inandıklarını ve bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesini de ele alacaklarını kaydetti. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'la ikili ilişkileri daha ileriye taşımanın yanı sıra bölgesel inisiyatifleri güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Kazakistan'ı da kapsayan Orta Asya ziyaretini yakın zamanda gerçekleştirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, mevkidaşı Tileuberdi'nin ziyaretiyle, Türk dünyasıyla bağların daha da yakınlaştığını vurguladı.TÜRKİYE ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin Atina'da gerçekleşen 62'nci turu Yunanistan'da büyük ilgi gördü. İkili ilişkilerde 2020 yılı boyunca kaydedilen gerginliğin yatıştırılmasını öngören görüşmelerin "olumlu bir havada verimli ve yapıcı geçtiği" açıklandı.