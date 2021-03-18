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Giriş Tarihi: 18.3.2021 09:03 Son Güncelleme: 18.3.2021 09:09

’da Miçotakis hükümetine isyan artıyor

İHA
Yunanistan’da Miçotakis hükümetine isyan artıyor

’ın başkenti , dün akşam saatlerinde protestolara sahne oldu. Yunan Başbakan hükümetinin yetersiz koronavirüs politikalarına ve polis şiddetine karşı sokaklarda yürüdü.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin koronavirüs salgınına karşı alınan kısıtlamaları ve ülkedeki polis şiddetini protesto etmek için sokağa indi.

"KORONAVİRÜS YERİNE POLİSE BÜTÇE AYRILIYOR"

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Syntagma Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri, salgın döneminde yetersiz kalmasını ve ülkedeki polis şiddetine protesto etmek için sokağa indi.

Göstericilerin çoğunluğunu ise sağlık çalışanları ile öğrenciler oluşturdu. Göstericiler, hükümetin koronavirüs salgınına karşı uyguladığı tedbirleri, sağlık sistemini güçlendirmek yerine polise daha fazla kaynak sağlamasını tepki gösterdi.

Yunanistan'da hükümet karşıtı protesto | Video

Protestocular, uygulanan katı kısıtlamalar nedeni ile birçok şirketin iflas ettiğini belirtti.

Göstericiler ayrıca, ülkede koronavirüse karşı aşılamaların çok yavaş ilerlediğini ifade ederek, hükümetin yaza kadar vaat ettiği aşılama hedefini inandırıcı bulmuyor.

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Yunanistan’da Miçotakis hükümetine isyan artıyor
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