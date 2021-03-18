Yunanistan’da Miçotakis hükümetine isyan artıyor

Göstericilerin çoğunluğunu ise sağlık çalışanları ile öğrenciler oluşturdu. Göstericiler, hükümetin koronavirüs salgınına karşı uyguladığı tedbirleri, sağlık sistemini güçlendirmek yerine polise daha fazla kaynak sağlamasını tepki gösterdi.

Yunanistan'da hükümet karşıtı protesto | Video

Protestocular, uygulanan katı kısıtlamalar nedeni ile birçok şirketin iflas ettiğini belirtti.