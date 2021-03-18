Yunanistan’da Miçotakis hükümetine isyan artıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin koronavirüs salgınına karşı alınan kısıtlamaları ve ülkedeki polis şiddetini protesto etmek için sokağa indi.
"KORONAVİRÜS YERİNE POLİSE BÜTÇE AYRILIYOR"
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Syntagma Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi Başbakan Kiriakos Miçotakis hükümetinin koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri, salgın döneminde yetersiz kalmasını ve ülkedeki polis şiddetine protesto etmek için sokağa indi.
Göstericilerin çoğunluğunu ise sağlık çalışanları ile öğrenciler oluşturdu. Göstericiler, hükümetin koronavirüs salgınına karşı uyguladığı tedbirleri, sağlık sistemini güçlendirmek yerine polise daha fazla kaynak sağlamasını tepki gösterdi.
Yunanistan'da hükümet karşıtı protesto | Video
Protestocular, uygulanan katı kısıtlamalar nedeni ile birçok şirketin iflas ettiğini belirtti.