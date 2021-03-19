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Giriş Tarihi: 19.3.2021 12:41 Son Güncelleme: 19.3.2021 13:10

Başkanı Biden'dan yeni gaf! 'ABD Başkanı' olduğunu unuttu

ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf! 'ABD Başkanı' olduğunu unuttu

Rusya Devlet Başkanı ’e yaptığı ‘katil’ benzetmesi ile dikkatleri üzerine çeken Başkanı , ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı gaf ile sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Biden, 'ABD Başkanı' olduğunu unuttu, yardımcısı 'e 'Başkan' diye seslendi.

ABD Başkanı Joe Biden, çok konuşulacak bir gafa imza attı. Biden, Beyaz Saray'da Ulusa Sesleniş konuşması yaparken kendisinin "ABD Başkanı" olduğunu unuttu.

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ŞİMDİ DE BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Lloyd Austin'in adını unutarak "Şeye, şeye... Eski general, Ona sürekli general deyip duruyorum" diye kekeleyen ABD Başkanı Joe Biden, şimdi de kendisinin ABD Başkanı olduğunu "unuttu".

"ABD BAŞKANI HARRİS"

Koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yapan Biden, konuşmasının bir bölümünde Amerika'nın başkanının yardımcısı Kamala Harris olduğunu söyledi.

O SÖZLERİ VİRAL OLDU

Kısa bir duraksamadan sonra sözlerine devam eden Biden'ın o konuşması, Twitter'da viral oldu.

BU İLK GAFI DEĞİL

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, en yaşlı başkan unvanıyla çeşitli ithamlara maruz kalmıştı. Biden, daha önce de düzenlediği bir basın toplantısında, yardımcısı Kamala Harris'ten bahsederken, 'Seçilmiş Başkan Harris' ifadelerini kullanmıştı.

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ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf! 'ABD Başkanı' olduğunu unuttu
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