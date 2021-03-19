ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf! 'ABD Başkanı' olduğunu unuttu

ABD Başkanı Joe Biden, çok konuşulacak bir gafa imza attı. Biden, Beyaz Saray'da Ulusa Sesleniş konuşması yaparken kendisinin "ABD Başkanı" olduğunu unuttu.

Joe Biden, kendisinin Başkan olduğunu unuttu: "ABD Başkanı Kamala Harris" | Video

ŞİMDİ DE BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Lloyd Austin'in adını unutarak "Şeye, şeye... Eski general, Ona sürekli general deyip duruyorum" diye kekeleyen ABD Başkanı Joe Biden, şimdi de kendisinin ABD Başkanı olduğunu "unuttu".