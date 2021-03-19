ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık uçağına binerken 3 kez düşmesi Amerikan basınında gündem oluşturdu.
20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bugün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssünde görüntülendi.
Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.
AYAĞINI KIRMIŞTI!
ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz yıl seçimlerden önce de ayağını kırmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Uçağa binerken 3 kere düştü | Video
ABD'nin seçilmiş başkanı Beyaz Saray'a taşınmasına 2 ay kala, köpeği Major'la oynarken kayıp ayağını incitti. Biden'ın doktoru, seçilmiş başkanın ayağında ince kırıklar olduğunu, birkaç hafta hayatını yürüme botuyla sürdürebileceğini söyledi.
Biden'ın ofisi acil muayenenin ardından Başkan'ın bir de burkulan bileği için bir ortopedist ile görüşeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Biden için tweet atarak "Geçmiş olsun!" yazdı.