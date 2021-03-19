ABD Büyükelçisi'nden skandal S-400 açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, iki ülke ilişkilerine dair konuştu.

"RUSYA İLE BİR ANLAŞMA DAHA YAPILIRSA YAPTIRIM OLUR"

Satterfield, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ABD ile arasında krize neden olan S-400 hava savunma sistemleri hakkında konuştu. Büyükelçi, "S-400'ler sorununun çözülmesini istiyoruz. Kanunlarımız açık. Bu yüzden Türkiye bu sisteme sahip olmamalı. Bu konuda iyimser ya da kötümser değilim. Görüşmeler devam ediyor. Ancak Türkiye ile Rusya ile yeni bir silah anlaşması yaparsa, bu daha ciddi bir yaptırıma neden olur. Türkiye'nin durumu kötüleştirmemesini umuyoruz. Bu konu hem Türkiye-ABD arasındaki bir konu hem de ABD ile Rusya arasındaki stratejik bir konu." diye konuştu.



"D.AKDENİZ KONUSUNDA ATILAN ADIMLARDAN MEMNUNUZ"

Satterfield, Doğu Akdeniz'le ilgili atılan adımların önemli olduğunu, ABD olarak bu adımlardan memnun olduklarını açıkladı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilere de değinen ABD'li Büyükelçi, "AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler hem güvenlik hem ekonomi hem de demokratik kurumlar açısından önemli." dedi.

"EKONOMİYLE İLGİLİ VERİLEN SON MESAJLAR OLUMLU"

Satterfield, "Ekonomi yönetimiyle ilgili verilen son mesajlar olumlu. Merkez Bankası bağımsız olmalı, ekonomide şeffaflık önemli. Bu uluslararası itibara katkı sağlar." açıklamasında bulundu.