ABD istedi yaptırım durdu

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki gerginliğin ardından oluşan olumlu havayı sürdürmek ve sorunların çözümü için diyaloğun devamını sağlamak istiyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre bir üst düzey AB yetkilisi, "Türkiye ile ilişkiler zor. Ama son zamanlarda AB içinde daha fazla birliktelik görebiliyorum, çünkü Türkiye'nin hamleleri, Doğu Akdeniz'deki durumun iyileşmesini sağladı" dedi. İngiliz Reuters ajansının haberine göre ise Avrupa Birliği, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinin isimlerini içeren yaptırımları durdurma kararı aldı. Avrupalı ve ABD'li diplomatlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'e Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması konusunda baskı yaptığını söyledi. AB, 25-26 Mart'ta Türkiye ile ilişkileri görüşecek.