ABD’de bu kez Asyalılar isyanda

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcıların hızla arttığı ABD'de yaşanan son katliam bu kez de Asyalıları sokağa döktü. Robert Aaron Long isimli saldırganın Georgia eyaletinde masaj salonlarında 6'sı Asyalı kadın olmak üzere 8 kişiyi öldürmesinin ardından binlerce kişi nefret söylemlerini protesto etti. Saldırganın ırkçı olduğunu savunan öfkeli Asyalı Amerikalılar taşıdıkları pankartlarda "Bir sonraki kurban ben miyim?" sorusunu sordu. Mart ve Aralık 2020 arasında, ırkçı nefrete yönelik 2 bin 808 şikâyet bildirildi.