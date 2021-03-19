ABD'li senatörlerden Biden'a skandal çağrı: 1915 Olayları'nı soykırım olarak tanıyın

SKANDAL ÇAĞRI: SOYKIRIM OLARAK TANI

2019 yılında ABD Kongresinin her iki kanadında da kabul edilen "1915 olaylarının soykırım olarak tanınması" yönündeki karar tasarılarına atıf yapılan mektupta, Biden yönetiminin olayı "soykırım" olarak resmen tanıyarak Kongreye katılması gerektiği savunuldu.

Daha önceki yönetimlerin bu yönde resmi bir adım atmayıp sessiz kaldıklarına dikkat çekilen mektupta, Biden yönetimine bu sessizliği bozması çağrısı yapıldı.