Almanya Başbakanı Merkel'den AstraZeneca aşısı açıklaması

"ÇOK ZOR BİR DURUMUN İÇİNDEYİZ"

Ülkede artan Kovid-19 vakalarına atıfta bulunan Merkel, "Çok zor bir durumun içindeyiz" dedi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında önlemlerin arttırılması gerektiğini belirten Merkel, kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik olarak, "Acil durum freni konusunda anlaşmış olmamız iyi bir şey, maalesef bunu kullanmak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.