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Giriş Tarihi: 19.3.2021 15:00 Son Güncelleme: 19.3.2021 16:26

Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Haziran'a kadar uzatıldı AA

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, 1 Nisan'da sona ermesi beklenen karantina uygulaması, 1 Haziran'a kadar devam edecek.