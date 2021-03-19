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Giriş Tarihi: 19.3.2021 15:00 Son Güncelleme: 19.3.2021 16:26

Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Haziran'a kadar uzatıldı

AA
Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Haziran'a kadar uzatıldı

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, 1 Nisan'da sona ermesi beklenen karantina uygulaması, 1 Haziran'a kadar devam edecek.

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan karantina, 1 Haziran'a kadar uzatıldı.

Bakanlar Kurulu, yarın başlayacak 9 günlük Nevruz Bayramı tatili süresince toplu taşıma araçlarının çalışmaması yönünde de karar aldı.

MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK

Karantina döneminde açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu devam edecek, hafta sonları ülke genelinde toplu taşıma araçları çalışmayacak.

Resmi verilere göre, ülkede bugüne kadar 244 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi. 232 binden fazla Kovid-19 hastasının iyileştiği ülkede 3 bin 325 kişi yaşamını yitirdi.

Azerbaycan'da yaklaşık 8 bin 750 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

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Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Haziran'a kadar uzatıldı
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