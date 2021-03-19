Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Haziran'a kadar uzatıldı

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan karantina, 1 Haziran'a kadar uzatıldı.
Bakanlar Kurulu, yarın başlayacak 9 günlük Nevruz Bayramı tatili süresince toplu taşıma araçlarının çalışmaması yönünde de karar aldı.
MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK
Karantina döneminde açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu devam edecek, hafta sonları ülke genelinde toplu taşıma araçları çalışmayacak.
Resmi verilere göre, ülkede bugüne kadar 244 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi. 232 binden fazla Kovid-19 hastasının iyileştiği ülkede 3 bin 325 kişi yaşamını yitirdi.
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