Böyle vahşet görülmedi! Karnını yararak bebeğini çaldılar

"EVDE DOĞURDUM" DEYİP HASTANEYE BAŞVURDU

Adı emniyet güleri tarafından paylaşılmayan 22 yaşındaki bir kadın, yeni doğum yaptığını söyleyerek kucağında yeni doğmuş bir bebek ile yardım istedi.

Şüpheli kadın bebeği evde doğurduktan sonra merdivenden düştüklerini iddia etti. Annesi öldürülen bebeğin hastaneye gelmeden çok önce öldüğü belirlendi.