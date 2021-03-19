Çin'in güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem!

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde, 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kenti olduğunu açıkladı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE, ÖLEN YA DA YARALANAN BULUNMUYOR

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada ise depremin 5,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

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