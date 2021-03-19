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Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:01 Son Güncelleme: 19.3.2021 10:03

'in güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem!

AA
Çin'in güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem!

'in güneybatısındaki 'nde, 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. , 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kenti olduğunu açıkladı.

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde, 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kenti olduğunu açıkladı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE, ÖLEN YA DA YARALANAN BULUNMUYOR

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada ise depremin 5,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

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Çin'in güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem!
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