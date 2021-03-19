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Giriş Tarihi: 19.3.2021

Çocukların satılmasını örtbas eden rahipler görevden alındı

Çocukların satılmasını örtbas eden rahipler görevden alındı
Almanya'da 1960 ve 1970'li yıllarda yetim çocukların rahibeler tarafından cinsel istismar amaçlı rahiplere ve zengin iş insanlarına satıldığının ortaya çıkmasının ardından olayı örtbas etmekle suçlanan Köln Katolik Başpiskoposluğu'nun 2 üst düzey ismi görevden alındı. Yapılan açıklamada, Köln Başpiskoposu Rainer Maria Woelki'nin görevinde kaldığı, yardımcısı Dominikus Schwaderlapp ile başpiskoposluk üst düzey yetkilisi Günter Assenmacher'in görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle görevden alındığı aktarıldı.
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Çocukların satılmasını örtbas eden rahipler görevden alındı
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