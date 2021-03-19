Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri FBI, kanlı kongre baskınına katılanların görüntüleri yayınladı! Halktan yardım istedi
Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:48 Son Güncelleme: 19.3.2021 10:39

, kanlı kongre baskınına katılanların görüntüleri yayınladı! Halktan yardım istedi

AA
İHA
FBI, kanlı kongre baskınına katılanların görüntüleri yayınladı! Halktan yardım istedi

Federal Soruşturma Bürosu (), 6 Ocak Kongre baskınında yetkililere saldıran kişilerin fotoğraflarını yayımladı. Yeni video ve fotoğraflar yayımlayan FBI, bu kişilerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için halktan yardım istedi.

ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin başkent Washington DC'de gerçekleştirdiği Kongre baskınının üzerinden aylar geçerken, olaya ilişkin başlatılan soruşturmalar devam ediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kongre baskınına katılan ve kaçak durumdaki 10 şüpheliye ait yeni görüntüleri yayınladı.

ABD'de FBI, Kongre baskını nedeniyle aranan 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı | Video

HALKA YARDIM ÇAĞRISI

Söz konusu kişilerin baskın sırasında görevlilere saldırdığını belirten FBI, bu kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için halka yardım çağrısında bulundu.

2 AY OLDU

Açıklamada, "Aşırılıkçılar ABD Kongresini basıp, federal suçlar işleyeli 2 ay oldu. Amerikan halkından gelen 100 binlerce ipucu sayesinde FBI 300'den fazla kişiyi yakaladı." bilgisi paylaşıldı.

6 Ocak'taki Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, ardından eski Başkan Donald Trump'a karşı halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil süreci başlatılmıştı.

Trump, Senatodaki oylamada aklanmıştı.

ABD’de Kongre baskınında yer alan genç: Hatalıydım, dersimi aldım

ARKADAŞINA GÖNDER
FBI, kanlı kongre baskınına katılanların görüntüleri yayınladı! Halktan yardım istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA