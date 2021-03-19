FBI, kanlı kongre baskınına katılanların görüntüleri yayınladı! Halktan yardım istedi

ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin başkent Washington DC'de gerçekleştirdiği Kongre baskınının üzerinden aylar geçerken, olaya ilişkin başlatılan soruşturmalar devam ediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kongre baskınına katılan ve kaçak durumdaki 10 şüpheliye ait yeni görüntüleri yayınladı.

ABD'de FBI, Kongre baskını nedeniyle aranan 10 şüphelinin görüntülerini yayınladı | Video

HALKA YARDIM ÇAĞRISI

Söz konusu kişilerin baskın sırasında görevlilere saldırdığını belirten FBI, bu kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için halka yardım çağrısında bulundu.