Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif arasında kritik görüşme
Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:00 Son Güncelleme: 19.3.2021 10:02

Son dakika: Dışişleri Bakanı ile İranlı mevkidaşı arasında kritik görüşme

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı , İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi. Dolmabahçe'deki kritik görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 19 Mart 2021 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif arasında kritik görüşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA