Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif arasında kritik görüşme

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 19 Mart 2021 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.