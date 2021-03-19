Söz düellosu büyüyor ‘Katil’ derken aynaya bak

ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün katıldığı televizyon programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'katil' olarak nitelendirmesine ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklindeki açıklamalarına tepkiler geldi. Putin, "(Biden'a) Ona sağlıklar dilerim. İroni ya da şaka yapmıyorum. Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. ABD bizi kendileri gibi sanıyor ama biz onlarla aynı değilizi" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da "Sadece şunu söyleyebilirim ki; Biden'ın sözleri çok kötü. ABD'ye yönelik yaklaşımlarımızı analiz edeceğiz. Moskova'ya davet edilen büyükelçimizle istişarelerle birlikte bunu yapacağız" ifadesini kullandı.Bu arada Rusya lideri Putin, yaptığı bir başka açıklamada Biden ile bugün ya da pazartesi bir çevrim içi görüşme gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi. Putin, "İki ülke ilişkilerini korumalı" dedi.Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Putin'e 'katil' dediği için pişman olmadığını söyledi. Psaki, ülkesinin endişe duyduğu konuları Rusya'ya söylemekten geri durmayacağını vurguladı.