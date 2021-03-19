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Giriş Tarihi: 19.3.2021 08:47

'dan teravih namazı açıklaması: 'de kılınabilecek

AA
Suudi Arabistan'dan teravih namazı açıklaması: Mescid-i Nebevi'de kılınabilecek

yönetimi, ramazan ayında teravih namazlarının 'deki 'de kılınabileceğini bildirdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan ayında uygulanacak programla ilgili açıklamada bulundu.

RAMAZANIN SON 10 GÜNÜNDE 24 SAAT AÇIK OLACAK

Program kapsamında, Mescid-i Nebevi'nin teravih namazlarından yarım saat sonra kapatılacağı, sabah namazından 2 saat önce açılacağı, ramazanın son 10 gününde ise mescidin 24 saat açık olacağı ifade edildi.

Ramazan ayında 45 bini Mescid-i Nebevi'nin içinde, 15 bini de batı tarafında yeni yapılan avlularda olmak üzere 60 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği belirtildi.

Geçen yıl ramazan ayında Mekke'deki Haremi Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının cemaatsiz kılınacağı açıklanmıştı.

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Suudi Arabistan'dan teravih namazı açıklaması: Mescid-i Nebevi'de kılınabilecek
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