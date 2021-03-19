Tanzanya lideri yaşamını yitirdi

Dünya da vakalar 121 milyon 540 bini, ölümler 2 milyon 686 bini geçti.Çin: Şubattan bu yana ilk kez yerel bulaşan vaka bildirildi.AB: Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu açıkladı.Rusya: Aşı yaptıranların yüzde 10'unda bağışıklık oluşmuyor.İsrail: Yurt dışından dönenlere, iki haftalık karantinada elektronik bileklik takılacak.ABD: Can kaybı 536 bin 925'e yükseldi.Yunanistan: Atina'da yüzlerce kişi kısıtlamaları protesto için sokağa indi.Tanzanya: Nerede olduğu 2 haftadır bilinmeyen Devlet Başkanı John Magufuli'nin kalp krizinden öldüğünü açıklandı. Ancak Magufuli'nin Kovid-19'a yakalandığı öne sürülmüştü.