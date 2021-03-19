Türkiye’nin imajı Afrika’da yükseliyor

Afrika'da yapılan bir kamuoyu araştırması, Fransa'nın kıtadaki imajının giderek zarar gördüğünü, buna karşın Türkiye'nin imajının giderek güçlendiğini ortaya koydu. Afrika'daki Fransız Yatırımcılar Konseyi (CIAN) tarafından bu yıl 3'üncüsü hazırlatılan "Africaleads 2021" isimli kamuoyu araştırmasıyla kıtada faaliyet gösteren yabancı ülkelerin toplum nezdindeki imajı gözler önüne serildi. Buna göre, Afrika'da en iyi imaja sahip ülkeler sıralamasında Fransa, 2020'de yüzde 20 ile 6'ncı sıraya geriledi. Listenin 8'inci sırasında yer alan Türkiye'nin, bir önceki yıl yüzde 8 olan puanını yüzde 15'e çıkarması dikkat çekti.