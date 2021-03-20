ABD Başkanı Joe Biden’dan ırkçılık mesajı: Suç ortağı olamayız

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletinde 3 farklı masaj salonuna düzenlenen ve çoğunluğu Asya kökenli 8 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırının ardından Asya kökenli liderlerle görüşmek için geldiği Atlanta'da ırkçılığı kınayarak, "Sessizlik suç ortaklığıdır, suç ortağı olamayız" dedi.
"SESSİZLİK SUÇ ORTAKLIĞIDIR"
ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçtiğimiz günlerde 3 farklı masaj salonuna düzenlenen saldırılarla sarsılan Atlanta'da Asya kökenli liderlerle görüşme gerçekleştirdi.
Biden yaklaşık 80 dakika süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, çoğunluğu Asya kökenli 8 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırılar ışığında ırkçılığı kınadı.
Asya kökenlilere yönelik nefret suçlarının koronavirüs salgını sırasında arttığını ifade eden Biden, ırkçılığın ABD'de uzun süredir kendisini gösterdiğini belirtti. ABD'lileri nefrete karşı seslerini yükseltmeye ve karşı çıkmaya çağıran Başkan Biden, "ırkçı eylemler karşısında gösterilen sessizliğin suç ortaklığı olduğu" uyarısında bulundu. Biden, "Sessizlik suç ortaklığıdır, suç ortağı olamayız" dedi.
Koronavirüs salgını sırasında Asya kökenli Amerikalılara yönelik şiddeti işaret eden Biden, "Saldırıya uğradılar, suçlandılar, günah keçisi ilan edildiler, taciz edildiler, sözlü ve fiziksel saldırıya uğradılar, öldürüldüler" şeklinde konuştu.
Biden, Kongre'yi 2 Asya kökenli milletvekili tarafından bu ayın başlarında sunulan "Covid-19 Nefret Suçları Yasasını" yürürlüğe koymaya çağırdı.Son dakika haberleri: ABD'de dehşet gecesi! 8 kişi hayatını kaybetti