ABD Başkanı Joe Biden’dan ırkçılık mesajı: Suç ortağı olamayız

Asya kökenlilere yönelik nefret suçlarının koronavirüs salgını sırasında arttığını ifade eden Biden, ırkçılığın ABD'de uzun süredir kendisini gösterdiğini belirtti. ABD'lileri nefrete karşı seslerini yükseltmeye ve karşı çıkmaya çağıran Başkan Biden, "ırkçı eylemler karşısında gösterilen sessizliğin suç ortaklığı olduğu" uyarısında bulundu. Biden, "Sessizlik suç ortaklığıdır, suç ortağı olamayız" dedi.