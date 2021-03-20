ABD’de Rus ordusu dolandırıcılığı: 150 milyon doları aşkın rüşvet verildi

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir Rus vatandaşı, Rus ordusuyla iş yapmak isteyenlerden 150 milyon dolardan fazla rüşvet aldığını kabul etti.

Kuzey Carolina'nın Raleigh kentinde yaşayan Leonid Teyf, hakkındaki rüşvet suçlamalarıyla ilgili New Bern'deki federal mahkemeye çıkarıldı.

RUSYA'DA AÇILAN DAVALARI RÜŞVETLE KAPATTI

Mahkeme belgelerine göre savcılar, Teyf'in Rus ordusuna mal ve hizmet sağlayan bir şirkette yöneticilik yaptığını ve en az 10 yıl önce pozisyonunu Rus ordusuyla iş yapmak isteyenlerden rüşvet almak için kullandığını söyledi.