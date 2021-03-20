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Giriş Tarihi: 20.3.2021 16:59

’de Rus ordusu dolandırıcılığı: 150 milyon doları aşkın rüşvet verildi

AA
ABD’de Rus ordusu dolandırıcılığı: 150 milyon doları aşkın rüşvet verildi

’nin eyaletinde yaşayan Leonid Teyf isimli bir Rus, olay yaratan bir itirafta bulundu. Hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla federal mahkemede yargılanan Rus vatandaşı, geçtiğimiz 10 yıl içinde Rus ordusuyla iş yapmak isteyenlerden 150 milyon dolardan fazla rüşvet topladığını kabul etti.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir Rus vatandaşı, Rus ordusuyla iş yapmak isteyenlerden 150 milyon dolardan fazla rüşvet aldığını kabul etti.

Kuzey Carolina'nın Raleigh kentinde yaşayan Leonid Teyf, hakkındaki rüşvet suçlamalarıyla ilgili New Bern'deki federal mahkemeye çıkarıldı.

RUSYA'DA AÇILAN DAVALARI RÜŞVETLE KAPATTI

Mahkeme belgelerine göre savcılar, Teyf'in Rus ordusuna mal ve hizmet sağlayan bir şirkette yöneticilik yaptığını ve en az 10 yıl önce pozisyonunu Rus ordusuyla iş yapmak isteyenlerden rüşvet almak için kullandığını söyledi.

Savcılar, Teyf'in Rus ordusuyla iş yapmak isteyenlerden 150 milyon dolardan fazla rüşvet aldığını kabul ettiğini aktararak Teyf'in Rusya hükümetince açılan soruşturmayı da savcılara rüşvet vererek engellediğini ifade etti.

Teyf hakkındaki soruşturmanın Aralık 2018'de açıldığını aktaran savcılar, Teyf ve eşinin bu tarihe kadar lüks bir evde yaşadığı bilgisini paylaştı. 59 yaşındaki Teyf, hakkındaki rüşvet suçlamasını kabul ederek mal varlığından yaklaşık 6 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

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ABD’de Rus ordusu dolandırıcılığı: 150 milyon doları aşkın rüşvet verildi
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