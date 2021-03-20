Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Nevruz ateşini yaktı

"DÜŞMANI YOK ETTİK"

Aliyev, toprakların kurtarılmasında her jenerasyondan fertlerin kahramanlık gösterdiğini fakat asıl işi genç neslin yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci Karabağ Savaşı, bugün dünyanın önde gelen ülkelerinin askeri okullarında inceleniyor. Biz, 21. yüzyılın savaşını verdik ve düşmanı yok ettik. Ermenistan ordusu yok, biz onu yok ettik. Bugün, Cıdır Ovası'nda Nevruz'u kutlarken gururla söylüyorum, 'Şuşa, sen özgürsün', 'Şuşa Azerbaycan'dır', 'Karabağ, Azerbaycan'dır."