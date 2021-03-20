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Giriş Tarihi: 20.3.2021 10:31

’de yere çakıldı! O anlar kamerada

DHA
Çin’de helikopter yere çakıldı! O anlar kamerada

’de, korkunç bir kazası kameralara yakalandı. Yerel medyadan aktarılan haberlere göre içinde turistlerin bulunduğu helikopter, yaşanan bir teknik arıza sonrası denize çakıldı. Yaşanan korkunç kazanın ardından 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin'in Fujian bölgesindeki Xiamen kentinde helikopter kazası meydana geldi. Çin basınında yer alan haberlere göre 4 turisti taşıyan helikopter denize çakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Helikopterin denize düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Yerel medyanın Çinli yetkililere dayandırdığı haberinde kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise kayıp olduğunu aktardı.

Çin'de turist taşıyan helikopterinin düşme anı kamerada: 3 ölü | Video

Kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, helikopterin düşüş nedenine ilişkin de inceleme başlatıldığı duyuruldu.

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Çin’de helikopter yere çakıldı! O anlar kamerada
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