Çin’de helikopter yere çakıldı! O anlar kamerada

Çin'in Fujian bölgesindeki Xiamen kentinde helikopter kazası meydana geldi. Çin basınında yer alan haberlere göre 4 turisti taşıyan helikopter denize çakıldı.
O ANLAR KAMERADA
Helikopterin denize düştüğü anlar kameraya yansıdı.
Yerel medyanın Çinli yetkililere dayandırdığı haberinde kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise kayıp olduğunu aktardı.
Çin'de turist taşıyan helikopterinin düşme anı kamerada: 3 ölü | Video
Kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, helikopterin düşüş nedenine ilişkin de inceleme başlatıldığı duyuruldu.