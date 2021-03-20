Çin’de helikopter yere çakıldı! O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Helikopterin denize düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Yerel medyanın Çinli yetkililere dayandırdığı haberinde kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise kayıp olduğunu aktardı.

Çin'de turist taşıyan helikopterinin düşme anı kamerada: 3 ölü | Video

Kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, helikopterin düşüş nedenine ilişkin de inceleme başlatıldığı duyuruldu.