Hollanda'da maskesiz yüzlerce kişi karantina karşıtı eylem yaptı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da koronavirüs kısıtlamaları protestoları devam ediyor. Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ve hükümeti protestolar sürüyor. Polis toplanan gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.