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Giriş Tarihi: 20.3.2021 17:22

'da maskesiz yüzlerce kişi karantina karşıtı eylem yaptı

DHA
Hollanda'da maskesiz yüzlerce kişi karantina karşıtı eylem yaptı

Dünyayı etkisi altına alan salgını nedeniyle bir yıldan bu yana sosyal ve ekonomik faaliyetlerin durma noktasına gelmesi, protestoları da beraberinde getiriyor. Hükümetlerin koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı kısıtlama kararları  başta ve olmak üzere dünyanın birçok yerinde tepkiye neden olurken son olarak ’da vatandaşlar, kısıtlama kararlarına karşı sokaklara döküldü.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da koronavirüs kısıtlamaları protestoları devam ediyor. Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ve hükümeti protestolar sürüyor. Polis toplanan gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

POLİSLE EYLEMCİLER ÇATIŞTI

Başkent Amsterdam'ın merkezindeki Museumplein'da (Müze Meydanı) toplanan kalabalık, kısıtlamaların Nisan'a kadar uzatılmasını protesto etti. Polis, eylemcilere dağılmaları uyarısında bulundu. Protestolarda yer yer polis ve eylemciler arasında arbedeler çıktı.

Polis toplanan gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Protestocuların maske kullanmaması ise dikkat çekti.

KISITLAMALAR UZATILDI

Hollanda'da Aralık ayından bu yana kısıtlamalar sürüyor. Hükümet, son aldığı kararla kısıtlamaları Nisan ayına kadar uzattı.

Ülkede restoranlar, kafeler, tiyatrolar, müzeler, spor salonları, havuzlar, güzellik salonları ve barlar kapalı.

Öte yandan, ülkede alınan kararlar kapsamında 16 Aralık'ta uzaktan eğitime geçildi.

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Hollanda'da maskesiz yüzlerce kişi karantina karşıtı eylem yaptı
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