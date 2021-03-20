İngiliz polisinden yeni taciz skandalı! Polislik eğitimini bunun için kullandı

Sokakta yürüyen kadına, kafakol hareketi olarak bilinen tekniği uygulamaya çalışan Banfield, bir yandan da kadına hakaret etti. Kadını yere yatırmak için çaba sarfeden ancak başarısız olan 25 yaşındaki polis memurunun elinden kurtulmayı başaran kadın, olay yerinden kaçtı.

Başarısız olan cinsel saldırı girişiminin ardından öfke nöbetine kapılan ve uzaklaşana kadının arkasından ağır küfürler eden polis memuruna verilen ceza ise, adeta isyan ettirdi.