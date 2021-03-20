İngiliz polisinden yeni taciz skandalı! Polislik eğitimini bunun için kullandı

İngiliz gündemini derinden sarsan Sarah Everard cinayeti, ülke gündemindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz haftalarda kaybolmasının ardından cansız bedeni bulunan 33 yaşındaki genç kadının cinayet zanlısının bir polis olması, İngiliz gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan, cinayetle suçlanan polis memuru Wayne Couzens'a yönelik tepki giderek artarken, kadına şiddete dair skandal görüntüler geldi.
POLİSLİK EĞİTİMİNDEKİ TEKNİKLERİ CİNSEL SALDIRI İÇİN KULLANDI
Geçtiğimiz temmuz ayında ülkenin Birminghan kentinde gerçekleşen olayda, 25 yaşındaki alkollü polis memuru Oliver Banfield, gece sokakta yürüyen 36 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı.
Kamera kayıtlarına göre polis memuru Banfield, evine ulaşmaya çalışan iki çocuk annesi Emma Homer'a yanaşarak, onu polislik akademisinde öğrendiği tekniklerle etkisi hale getirmeye çalıştı.
Sokakta yürüyen kadına, kafakol hareketi olarak bilinen tekniği uygulamaya çalışan Banfield, bir yandan da kadına hakaret etti. Kadını yere yatırmak için çaba sarfeden ancak başarısız olan 25 yaşındaki polis memurunun elinden kurtulmayı başaran kadın, olay yerinden kaçtı.
Başarısız olan cinsel saldırı girişiminin ardından öfke nöbetine kapılan ve uzaklaşana kadının arkasından ağır küfürler eden polis memuruna verilen ceza ise, adeta isyan ettirdi.
O ANLAR KAMERADA
Sonuçlanan mahkemenin ardından 14 haftalık bir ev hapsi cezasına çarptırılan polis memurunun, kurbana 500 sterlinlik para cezası ödemesine hükmedildi.
İngiltere'de yolda yürüyen kadına alkollü polis dehşeti kamerada | Video
Banfield'ın polislikten men edilmemesi ise, ülke çapında büyük yankı uyandırdı. Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan West Midlands Emniyet Teşkilatı, tacizci polisin görevinin şimdilik askıya alındığını ve hakkında disiplin soruşturması açıldığını duyurdu.