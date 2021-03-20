İngilizler Covid-19 yasaklarına karşı ayaklandı! Gözaltılar var

Aralık ayı içerisinden mutasyonun görüldüğü İngiltere'de yeni tedbirler alınmış günlük 60 bini geçen vaka sayıları 5 binlerin altına kadar gerilemişti. Alınan Covid-19 tedbirlerine yönelik yasakları ise bir grup İngiliz protesto etmişti. Geçen hafta cumartesi düzenlenen protesto gösterileri bu hafta da devam etti.