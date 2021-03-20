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Giriş Tarihi: 20.3.2021 19:15 Son Güncelleme: 20.3.2021 19:31

İngilizler Covid-19 yasaklarına karşı ayaklandı! Gözaltılar var

İngilizler Covid-19 yasaklarına karşı ayaklandı! Gözaltılar var

'de Covid-19 yasakları bu hafta da protesto edildi. İngiliz polisi Parlamento önünde gösteri düzenleyen binlerce göstericiye müdahale etti. muhabiri Alpaslan Düven 'da yaşananları canlı yayında aktardı. Düven, çok sayıda göstericinin gözaltına alındığını söyledi.

Aralık ayı içerisinden mutasyonun görüldüğü İngiltere'de yeni tedbirler alınmış günlük 60 bini geçen vaka sayıları 5 binlerin altına kadar gerilemişti. Alınan Covid-19 tedbirlerine yönelik yasakları ise bir grup İngiliz protesto etmişti. Geçen hafta cumartesi düzenlenen protesto gösterileri bu hafta da devam etti.

Parlamento önüne gelen sayıları 5 bini aşkın İngiliz, Covid-19 yasaklarını protesto etti. Polisin göstericileri gözaltına almak istemesiyle birlikte arbede yaşandı.

İngiltere'de kısıtlama karşıtı protesto | Video

A Haber muhabiri Alpaslan Düven gösterilerin merkezi Londra'da yaşananları canlı yayında aktardı. Düven, çok sayıda gösteriicinin İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığını ifade etti.

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İngilizler Covid-19 yasaklarına karşı ayaklandı! Gözaltılar var
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