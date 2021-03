İtalya’da son 24 saatte Covid-19’dan 401 ölüm

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 354 bin 480 korona virüs testi yapıldığı ve 23 bin 832 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 356 bin 331'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 401 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 104 bin 642'ye yükseldiğini açıkladı.Bakanlık, 14 bin 598 kişinin iyileştiğini ve toplam Covid-19 hasta sayısının 565 bin 453 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 23 artarak 3 bin 387 oldu.İtalya'da bugüne kadar 7 milyon 532 bin 35 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 380 bin 18 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.