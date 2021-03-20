Joe Biden’ın düşüşüne resmi açıklama geldi! Suçlu belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün dünyaya yansıyan görüntüleri, konuşulmaya devam ediyor. Son günlerde başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı 'katilsin' çıkışıyla gündem olan, dün gerçekleştirdiği konuşmada ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yanlışlıkla 'Başkan' diye seslenen Biden'ın dün kaydedilen görüntüleri ise, yarattığı gündemler arasında en çok ilgiyi toplayan oldu.
TÖKEZLEYEREK YERE KAPAKLANDIĞI ANLAR VİRAL OLDU
78 yaşındaki Biden, Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssü'ne gitti.
Kendisini taşıyacak olan Air Force One'a binmek için merdivenlerden hızlıca çıkmaya başlayan Biden, tam 3 kez merdivenlere takılarak yere kapaklandı. Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar, gerek dünya basınında, gerekse sosyal medyada gündeme oturdu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Uçağa binerken 3 kere düştü | Video
Biden'ın alay konusu olan görüntülerine resmi açıklama ise, Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray sözcüsü, ABD Başkanının olay görüntüleri nedeniyle "rüzgarlı hava"yı suçladı.
"BEN BİLE DÜŞÜYORDUM"
Yaşı nedeniyle görevini yerine getirmesi konusundaki etkinliği oldukça tartışmalı olan Biden'ın düşme olayında hiçbir hatasının olmadığını söyleyen Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre, gazetecilere yaptığı açıklamada "Hava fazlasıyla rüzgarlıydı. Ben bile neredeyse düşüyordum. Biden'ın yaşadığı kaza da tamamen hava muhalefeti nedeniyle meydana geldi." ifadelerini kullandı.
Biden'ın fiziksel durumunda hiçbir sıkıntı olmadığını belirten Jean-Pierre, "Doktorlar kendisini kontrol etti. Sizlere söyleyebileceğim tek şey, Başkan'ın tamamen iyi olduğu" açıklamasını yaptı.
Biden, geçtiğimiz yıl seçimlerden önce de köpeğiyle oynarken ayağını kırmıştı.ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Uçağa binerken 3 kere düştü