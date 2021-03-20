Joe Biden’ın düşüşüne resmi açıklama geldi! Suçlu belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün dünyaya yansıyan görüntüleri, konuşulmaya devam ediyor. Son günlerde başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı 'katilsin' çıkışıyla gündem olan, dün gerçekleştirdiği konuşmada ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yanlışlıkla 'Başkan' diye seslenen Biden'ın dün kaydedilen görüntüleri ise, yarattığı gündemler arasında en çok ilgiyi toplayan oldu.