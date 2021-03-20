Kanada’da ırkçı Ermeniler Türk büyükelçinin sunumuna engel oldu

Büyükelçi Uras, açıklamasında, şunları kaydetti: "Türkiye'ye ve Türk dünyasına yönelik zehirli bir nefretten ve İslamofobi'den beslenen bu çarpık zihniyet, Kanadalı üniversite öğrencilerinin diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanında yeni ve farklı perspektifler edinebileceği bir etkinliğe dahi tahammül edememiştir. Bu karalamayla akademik camia ve temel değerler rehin alınmıştır. Kanada'daki fanatik Ermeni gruplar, maalesef bu iflah olmaz, irrasyonel zihin yapısıyla hareket etmektedir."

Uras, yaşananları, "Kanada'da ifade özgürlüğü ve insan hakları için üzücü bir gün" olarak değerlendirdi.