Kendinelerine 'milenyum' ismini veren grup sokaklara indi! Avrupa'yı karıştıran koronavirüs eylemi

Yalanların gerçek gibi gösterildiğini savunan Sjöström, salgının dünyaya hükmeden zenginlerin bir planı olduğunu öne sürdü.

Stockholm'ün Medbargareplatsen bölgesinde iki hafta önce yaptıkları "salgın karşıtı" gösteriyi de hatırlatan Sjöström, gösteride 3 bin kişinin toplandığını ve "davranış kurallarını ihlal etme" suçundan kendisine 2 bin avro ceza verildiğini kaydetti.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken 7 kişi gözaltına alındı.